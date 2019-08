“De Wever blijft potdoof voor het sociaal signaal van de kiezer”

Volgens PVDA toont de startnota voor de Vlaamse onderhandelingen van informateur Bart De Wever (N-VA), “geen enkele ambitie om de stijgende armoede aan te pakken, betaalbaar wonen te garanderen en het klimaat hoog op de agenda te zetten”. De uiterst linkse partij zegt dat De Wever daarmee niet luistert naar de kiezer. De partij hekelt dat er in de nota niet wordt gepraat over kinderarmoede, “terwijl een op de zes kinderen in armoede opgroeit”. Om dat probleem – en armoede in het algemeen – aan te pakken, zien zij maatregelen als betaalbare woningen, vaste en volwaardige jobs en lagere water- en energiefacturen als noodzakelijk. Maar daarin schiet de nota van De Wever volgens PVDA tekort.

“In plaats van in te zetten op het grote probleem van de sociale onderbescherming gaat men de sociale voordelen voorwaardelijker maken en nogmaals de focus leggen op sanctioneren”, aldus PVDA.







Volgens de partij zorgen de plannen van de nota van De Wever niet voor lagere facturen. PVDA bekritiseert onder andere het ontbreken van extra budgetten om de zorgfactuur te verminderen en om meer sociale woningen in grote steden aan te bieden.

Verder is PVDA hard voor het inclusieve element van de nota van De Wever. “Het is een duidelijke keuze voor een harde Vlaamse identiteitspolitiek die mensen tegen elkaar opzet en muren optrekt in plaats van bruggen te bouwen.” Over het Vlaamse canon dat wordt opgesteld, een lijst van ankerpunten uit de Vlaamse cultuur en geschiedenis, zegt de partij dat het “een duidelijk signaal is dat diversiteit geen verrijking is maar een bedreiging”. Ook voor het klimaat ontbreekt het volgens PVDA aan ambitie in de nota .

Overigens uit de partij ook kritiek op het onderwijs dat De Wever voor ogen heeft. “De visie van deze nota op onderwijs staat volledig haaks op sociaal onderwijs dat elk kind in de samenleving kansen geeft om zich optimaal te ontplooien.” De partij is niet tevreden dat er geen maximumfactuur komt in het middelbaar onderwijs. Daarnaast zouden enkele maatregelen “de verdere elitarisering van het onderwijs” in de hand werken. “Het Vlaamse onderwijs is een van de meest ongelijke van Europa. Toch is ons onderwijs volgens De Wever nog niet elitair genoeg”, aldus PVDA.

Ook de invoering van een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens hekelt de partij. Daardoor zou namelijk “aan duizenden leerlingen in Vlaanderen het signaal gegeven worden dat hun overtuiging niet welkom is op school. Het resultaat zal zijn dat leerlingen zich niet zichzelf kunnen voelen op de plaats waar ze het meeste tijd doorbrengen: de schoolbanken.”

bron:Â Belga