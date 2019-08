David Goffin, negentiende, zakt een plaats op wereldranglijst

David Goffin levert vandaag een plaatsje in op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar zakt naar nummer 19. Goffin verloor vorige week in de eerste ronde van het toernooi van Montreal. Hij had er amper punten te verdedigen omdat hij ook vorig jaar al na een wedstrijd moest opkrassen. Deze week staat er voor Belgiës nummer 1 veel meer op het spel. In Cincinnati stootte hij in 2018 immers door tot de halve finales.

Novak Djokovic verdedigt zijn titel in het Western & Southern Open. De Serviër was er niet bij in Montreal maar blijft met een ruime voorsprong nummer 1 in het klassement voor Rafael Nadal. De Spanjaard won de Rogers Cup gisteren voor het tweede jaar op rij, de vijfde keer in totaal. Hij zegde op zijn beurt dan weer af voor Cincinnati.







De Zwitser Roger Federer behoudt de derde plaats voor de Oostenrijker Dominic Thiem en de Japanner Kei Nishikori. Die laatste springt net als de Duitser Alexander Zverev (zesde) over de Griek Stefanos Tsitsipas (van vijf naar zeven). Op de achtste plaats staat de Rus Daniil Medvedev. Die haalde in Montreal de finale, zijn eerste op een Masters 1.000, en wordt daarvoor beloond met een plaats winst.

bron: Belga