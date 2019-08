“Coalitie met Vlaams Belang is onmogelijk, ook in de toekomst”

“Er is maar één echte winnaar van deze verkiezingen, dus hebben we bekeken of we daarmee rekening konden houden in de coalitievorming. Het is echter niet mogelijk. Vandaag niet, maar ook morgen of volgende week of volgende maand. Het is mijn overtuiging dat dat onveranderlijk is.” Dat zei Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) vandaag op een persconferentie. Hij gaf er officieel de fakkel door aan formateur Jan Jambon. Jambon wil morgen al een eerste keer samenzitten met de delegaties van van CD&V en Open Vld. In N-VA-kringen is te horen dat er binnen twee tot drie weken een akkoord mogelijk moet zijn. “Dit is de meest coherente combinatie, die de beste samenhang vertoont om een sterke Vlaamse regering te vormen”, zei Jambon vandaag.

Het is dus niet Bart De Wever die minister-president zal worden van de nieuwe Vlaamse regering. Dat wijt hij in de eerste plaats aan de verkiezingsuitslag. De partij wilde meer dan 30 procent halen en federaal de Zweedse coalitie voortzetten of het confederalisme afdwingen. “We hebben de verkiezingen helaas verloren”, zei De Wever. “We moeten ons als partij aanpassen aan de omstandigheden en dat noopt ons tot beslissingen in de casting.”







De Wever blijft wel federaal onderhandelaar. “De keuze van de partij is heel duidelijk dat de voorzitter, die de meeste ervaring heeft opgebouwd in federale onderhandelingen, daar best ruim de tijd voor neemt”, zei hij.

Over die federale formatie is hij overigens niet bijster optimistisch. “Ik heb waardering voor de mensen die federaal het veld zijn ingestuurd en die hun best doen om daar vorderingen te maken, maar er is weinig of geen reële vooruitgang te melden. Dat noopt ons ook de Vlaamse formatie nu in gang te steken. Een koppeling van beide formaties zou ons op de zeer lange baan brengen, wat niet wenselijk is voor Vlaanderen als bestuursniveau.”

bron: Belga