Barcelona ziet invallersdoelman Neto uitvallen met polsbreuk

FC Barcelona zal het een tijdje zonder invallersdoelman Neto moeten stellen. De 30-jarige Braziliaan heeft op training in de VS een breukje in de linkerpols opgelopen. Morgen wordt hij geopereerd, zo laat Barça weten. Neto kwam deze zomer voor 26 miljoen euro over van Valencia, waar hij twee seizoenen sterkhouder was. De Braziliaan maakte de omgekeerde beweging van de Nederlandse keeper Jasper Cillessen.

Bij Barça is Neto de tweede keuze na Duitser Marc-André ter Stegen.







Barcelona opent de Spaanse competitie vrijdagavond op het veld van Athletic Bilbao. De Spaanse kampioen mist vermoedelijk ook Lionel Messi, die sukkelt met een kuitblessure.

Bron: Belga