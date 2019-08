ATP Montreal – Nadal pakt vijfde eindzege in Rogers Cup

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zondag zijn vijfde eindzege veroverd op het Masters 1.000-toernooi in Montreal (hardcourt/5.701.945 dollar). De 33-jarige Spanjaard, het eerste reekshoofd, versloeg in de finale na één uur en elf minuten tennis de Rus Daniil Medvedev (ATP 9), het achtste reekshoofd, in twee sets (6-3 en 6-0). Voor Nadal is het de 83e ATP-titel uit zijn carrière, de 35e in een Masters 1.000-toernooi. Hij won de Rogers Cup eerder al in 2005, 2008, 2013 en 2018.

Voor de 23-jarige Medvedev was het de tweede verloren finale op een week tijd. Vorige week trok hij ook al aan het kortste eind in de finale in Washington. Op zijn palmares staan vier ATP-titels. Dit jaar triomfeerde hij al in Sofia.

