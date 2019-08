Afghaanse vredesgesprekken met VS in Doha afgelopen

De Verenigde Staten en de taliban hebben hun huidige gesprekken beëindigd in de Qatarese hoofdstad Doha om een einde te brengen aan het conflict in Afghanistan. Dat zei een talibanwoordvoerder vandaag. De teams werkten tot vanochtend vroeg, aldus de woordvoerder op twitter. Hij noemde de gesprekken “lang en voordelig”. “We zijn het eens dat beide partijen hun leiderschap zullen consulteren over volgende stappen”, aldus Zabihullah Mujahid. Tot dusver weigerden de taliban te spreken met de Afghaanse regering, die ze een “marionettenregime” noemen.

Hoewel er geen garantie is op een nakende doorbraak, klinkt het uit verschillende bronnen dat de verschillen tussen beide partijen klein zijn. De VS en de taliban vergaderen sinds de zomer van vorig jaar om een vreedzame oplossing te vinden voor het conflict in Afghanistan, dat nu al bijna twee decennia aanhoudt.







Washington wil vooral garanties van de taliban dat Afghanistan geen veilige haven voor terroristen wordt. De taliban willen dan weer dat alle buitenlandse troepen onder leiding van de VS zich uit het land terugtrekken. Voor de VS moet een akkoord ook een staakt-het-vuren en directe gesprekken tussen Kaboel en de taliban bevatten.

Bron: Belga