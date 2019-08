Zo lang duurt de ideale blowjob

Een pijpbeurt, daar zegt geen man nee tegen. Languit op bed, helemaal opgaande in de ervaring, bedenk je je dat dit moment eeuwig zou mogen duren. Het lijkt dan ook bizar om een tijdslimiet op die zoete zonde te plakken. Maar trop is te veel, zelfs wanneer er iemand druk in de weer is met je flieter.

Zij die regelmatig trakteren op een blowjob, zijn er dan weer rotsvast van overtuigd dat het voor de ander niet lang genoeg kan duren. Terwijl je kaken en tong langzaam maar zeker in de kramp schieten, vraag je je stiekem af hoelang je nog naar zijn pijpen moet blijven dansen. Het antwoord op die vraag is: niet zo lang als je zou denken.

Chronometer







Een onderzoek van Superdrug bij 1.100 volwassenen wijst uit dat we vaak langer dan noodzakelijk in de weer zijn met een pijpbeurt. De resultaten tonen aan dat vrouwen gemiddeld 11 minuten uittrekken voor een blowjob, terwijl mannen er na 9 minuten klaar mee zijn. Lage cijfers zo lijkt, maar daar moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. In haar online cursus ‘Drive Him Wild With Pleasure’ geeft Dr. Jessica O’Reilly aan dat ze de cijfers zelfs hoog vindt. “De kans is groot dat we, wanneer we ergens van genieten, de duur van die ervaring overschatten. Anderzijds kan het ook dat we net willen dat iets langer duurt omdat het zo goed voelt.” Met andere woorden: tijd is relatief. En al zeker in bed. Zie dus snel af van je plan om volgende keer de chronometer erbij te pakken en let gewoon op jouw reacties en die van je partner.