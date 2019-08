WECANDANCE bouwt een stormachtig feestje

De zevende editie van WECANDANCE heeft een recordaantal van 36.000 bezoekers naar de kust gelokt. Door de zandstorm deed het elektronisch dancefestival meer dan ooit aan het Amerikaanse Burning Man denken.

Met ‘safari nomads’ als thema, had het strand van Zeebrugge een Planckendael-toets gekregen. Her en der wilde dieren, stoïcijns kalm in het mulle zand, klaar voor eeuwige Instagram-roem. Drie dagen lang – voor het eerst begon WECANDANCE al op vrijdag – werd het festival overspoeld door piekfijn uitgedoste feestvierders. In fifty shades of khaki, met luipaardprint en safarihoed bestegen ze gretig olifanten en nijlpaarden, of waanden ze zich even Tarzan/Jane aan de katrol.







Toch was de uitdaging om glamoureus voor de dag te komen – niet onbelangrijk nabij het mondaine Knokke – dit jaar groter dan anders. Met windstoten tot zeven beaufort, kreeg ‘uitwaaien aan zee’ vooral op zaterdag een nieuwe dimensie. Probeer dan je haar maar eens in de juiste plooi te houden…

Burning Man

Gelukkig was alles en iedereen erop voorzien. Zo had de organisatie de podia extra verankerd en fungeerden containers als windschermen. En de festivalgangers, die genoten met volle teugen van de Burning Man-ervaring. Net als tijdens het legendarische festival in de Nevada-woestijn, droegen ze hippe sjaaltjes en skibrillen om de zandstorm te trotseren.

Meer nog dan de overijverige wind, overheersten opnieuw de zomerse beats. Daarvoor zorgden kleppers als Damian Lazarus, Acid Pauli, Peggy Gou, Krystal Klear, Mathew

Jonson en natuurlijk afsluiter Kölsch. Bij de andere genres was het livepodium een geslaagde primeur, met passages van onder meer Stavroz, Tsar B, Charlotte Adigéry, Claire Laffut en Tessa Dixson.

Tel bij dat alles nog de culinaire hoogstandjes van sterrenchef Sergio Herman, en de strandgangers hadden weinig reden tot klagen. Dat de meest hardnekkige zandkorrels wellicht nog even in ons systeem zullen huizen, pakken wij er alleszins met plezier bij!

Matthias Adriaensen