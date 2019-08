Voltage Festival geniet na van recordeditie

Het afgelopen weekend heeft Voltage Festival 7.000 festivalgangers bijeengebracht in het West-Vlaamse Zwevegem. Dat zijn er 1.000 meer dan vorig jaar en een nieuw record voor het festival.

“Een vijfde van hen kwam uit het buitenland. We hadden onder meer bezoekers uit Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Australië, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Toen we vijf jaar geleden met Voltage begonnen, konden we hier alleen maar van dromen”, aldus organisator Parallel Circuit, oftewel Steven Van Belle. De aanwezigen konden genieten van de beste underground techno, met onder andere Ben Klock, FJAAK (live), Dax J, Rebekah (live) en Blawan op de affiche.

Wedstrijd







Voor de eerste keer programmeerde de organisatie ook dj’s op vrijdag. Daarvoor zette het een wedstrijd op poten. “We organiseerden op Facebook een DJ-contest waarop meer dan 400 reacties kwamen. Uiteindelijk kozen we voor Keyser, Ar:kore en Reveillon om de pre-rave op de camping in te zetten”, aldus een tevreden Parallel Circuit. “We hebben jarenlang vol passie gewerkt en dit weekend was dan ook de kers op de taart van een mooie reis met Voltage Festival. Ik had me geen betere vijfde editie kunnen voorstellen.”