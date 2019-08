Om DEZE reden lijkt het soms alsof je moet plassen tijdens de seks

Sommige vrouwen hebben het gevoel dat ze moeten plassen als ze een orgasme naderen. Dat is compleet normaal en daar is een goede reden voor.

Seks zorgt ervoor dat we ons ontspannen, maar soms gebeurt het dat ons lichaam op de verkeerde manier geprikkeld wordt. Zo gebeurt het weleens dat vrouwen tijdens het vrijen het gevoel krijgen dat ze moeten plassen.







Dat is behoorlijk lastig, want je wil uiteraard niet dat je partner ondergeplast wordt, en daarom maken heel wat dames snel nog even een omweg langs het toilet vooraleer ze het liefdesspel hervatten en tot een hoogtepunt komen.

Urineverlies

Maar hoe komt dat vrouwen dat gevoel krijgen? Wel, bij het vrijen stimuleert de penis van de man niet alleen de wand van de vagina, maar onbedoeld ook de blaas. Hoewel het dan lijkt alsof je gaat plassen, zal er meestal geen urineverlies optreden.

Bij sommige vrouwen komt er echter toch wat urine vrij. “Ik heb een aantal patiënten die te maken hebben met wat urineverlies zodra ze klaarkomen. Dit kan komen doordat de urinebuis zich niet afsluit tijdens de seks en dus ook niet tijdens het hebben van een orgasme”, vertelt Mary Jane Minkin, hooglerares verloskunde en gynaecologie aan de Yale Medical School.

In douche vrijen

Erg is dat helemaal niet, maar sommige vrouwen vinden het gênant. Er zijn echter genoeg manieren om de gevolgen te minimaliseren. “Ga voordat je de liefde bedrijft naar het toilet, leg een handdoek of iets dergelijks op je bed of vrij in de douche om zorgeloos te kunnen genieten”, klinkt het.