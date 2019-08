IN BEELD. Dit is de mooiste tiener ter wereld

Afgelopen weekend vond de Miss Teenager Universe-wedstrijd in Guatemala plaats. De 18-jarige Quishantely Leito uit Rotterdam kon het kroontje bemachtigen.

Het is al de tweede keer dat een Nederlandse miss de schoonheidswedstrijd wint. Twee jaar geleden won Lotte van der Zee dezelfde titel. Zij overleed in maart na een hartstilstand. Op de verkiezing werd voor haar een minuut stilte gehouden. Toen Quishantely vorig jaar in Nederland won (Miss Teen of the Netherlands) zat Lotte van der Zee in de jury. “Deze titel draag ik voor Lotte”, zei de nieuwe Miss Teenager in Guatemala.







Volgens de organisatie van de Nederlandse editie is het bijzonder dat de winnares twee keer vlak achter elkaar uit Nederland komt, want de verkiezing is vooral in latinolanden populair. Bij de vragenronde liet de net afgestudeerde Quishantely zich opmerken: “Mijn familie is niet rijk. Wij wonen gewoon in Rotterdam-Zuid maar wij leven, en het leven is je gegeven en daar moet je altijd het beste uit halen.”

Voir cette publication sur Instagram HAVO DIPLOMA IN THE POCKET🎉❤️ Une publication partagée par QUISHANTELY LEITO (@shanty.leito) le 12 Juin 2019 à 7 :14 PDT

Bron: Metro Nederland