Hazard scoort beter dan Ronaldo in computeranalyses Leuvense wetenschappers

In analyses van acties aan de bal tijdens wedstrijden in het seizoen 2017-2018 scoort Eden Hazard dan Cristiano Ronaldo. Dat hebben computerwetenschappers van de KU Leuven en het data-intelligentiebedrijf SciSports berekend. Wegens een verschillende speelstijl is hij volgens de onderzoekers echter geen directe vervanger voor Ronaldo bij Real Madrid.

De onderzoekers ontwikkelden een model dat niet enkel doelpunten en assists in rekening brengt, maar ook schoten, passes, dribbels, tackles… “De waarde van een voetballer wordt vaak bepaald op basis van doelpunten en assists maar die zijn zeldzaam. In een wedstrijd gebeuren immers gemiddeld 1.600 acties. Ons model beoordeelt elke actie en berekent er de waarde van”, aldus professor Jesse Davis (KU Leuven). Het model werd recent op de KDD-conferentie in Alaska, de grootste internationale conferentie op vlak van data mining, uit 700 inzendingen bekroond met de Beste Paper Award, meldt de Dagkrant van KU Leuven.

Hazard is een goede versterking voor Real Madrid







Hazard kreeg voor zijn wedstrijden bij Chelsea in het seizoen 2017-2018 een beoordeling van 0,64. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat zijn ploeg 0,64 doelpunten meer scoort dan de tegenstander. Voor zijn seizoen bij Real Madrid kreeg Ronaldo een quotering van 0,61. “De bijdrage van beiden is gelijkaardig, al zijn er verschillen. Ronaldo is een klassieke doelpuntenmaker, terwijl Hazard zich meer in het spel laat betrekken en zijn waarde meer gespreid is over passes, dribbels en schoten. Hij is voor Real een goede versterking, maar geen directe vervanger voor Ronaldo”, aldus Lotte Bransen (SciSports).

De onderzoekers vergeleken in hun paper ook Messi met Ronaldo voor hun seizoenen van 2013-2014 tot en met 2017-2018 in de Spaanse competitie. In de eerste seizoenen liggen de scores van beiden dicht bij elkaar, maar vanaf het seizoen 2015-2016 neemt Messi afstand van zijn rivaal. Voor het seizoen 2017-2018 kreeg Messi een score van liefst 1,21. Van alle bestudeerde spelers in de Engelse en Spaanse competitie is Messi dat seizoen de absolute uitschieter. “Messi is uitzonderlijk. Hij voert een heel hoog aantal acties uit en die hebben ook nog eens een hoge waarde”, aldus Tom Decroos (KU Leuven).