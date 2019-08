Cultmerk Glossier komt naar Londen

Voor make-upliefhebbers is het Amerikaanse Glossier al lang geen nobele onbekende meer. Sinds de oprichting is het merk op korte tijd uitgegroeid tot een waar cultfenomeen. Het enige nadeel is zonder twijfel dat het bedrijf niet in België levert, waardoor je aangewezen bent op een tripje naar Amerika. Maar binnenkort kan je ook dichter bij huis terecht!

Cloud Paint, Generation G, Boy Brow… Velen weten wellicht niet waar we het over hebben. Maar bij zij die regelmatig een video meepikken op YouTube en bij fervente bloggers gaat er waarschijnlijk een belletje rinkelen. De meest geprezen producten van Glossier zijn een doorn in het oog van zij die geen reis naar Amerika op de planning hebben staan. Maar bereid je voor, want er opent een pop-up in Londen.

Roze winkel







Niet alleen de make-up en verzorgingsproducten van Glossier zijn iconisch, ook hun winkels mogen er wezen. Klanten kunnen in Seattle, San Francisco en New York shoppen in een roze Instagramparadijs terecht. Zo kan je je winkeluitje combineren met een intense fotosessie, want je wil natuurlijk wel laten zien dat je bij Glossier geweest bent. Het grote voordeel echter is dat je in de winkel alle producten kan uitproberen – iets wat via de webshop uiteraard onmogelijk is. Maar gelukkig staat er dus een pop-up in Londen op de planning. Wanneer en waar is nog niet bekend – wat geheimzinnigheid houdt de spanning erin – maar fans houden het merk dus maar beter in de gaten. En een beetje sparen is wellicht ook aan te raden.