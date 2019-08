Zware bosbrand in bergen van Gran Canaria

In de bergen van het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria woedt een zware bosbrand. In het zwaar getroffen Tejeda, Artenara en Galdar moesten tientallen mensen in veiligheid gebracht worden, meldden de hulpdiensten van de Canarische Eilanden op Twitter. De brandweer bestrijdt het vuur met vliegtuigen en helikopters. Reddingswerkers schatten dat het getroffen gebied zo’n 1.000 hectare groot is, volgens Angel Victor Torres, de president van de Canarische Eilanden.

Het vuur brak zaterdag uit nabij Artenara, en verspreidde zich van daaruit. Het is nog steeds niet onder controle, zei Torres. De krant La Vanguardia zei dat het volgens de autoriteiten mogelijk is dat een 55-jarige man het vuur ontstak tijdens het lassen. Hij werd ondervraagd door de Guardia Civil.







bron:Â Belga