Wecandance 2019 haalt recordaantal bezoekers

De zevende editie van het elektronisch dancefestival Wecandance in Zeebrugge heeft een recordaantal bezoekers gehaald. Zoals de organisatie had gehoopt, kwamen over het hele weekend meer dan 36.000 bezoekers naar het strand van Zeebrugge. Daarmee breekt de organisatie het record van 2018.

De laatste festivaldag van de grootste editie van het dancefestival komt ten einde. Zondagavond sluit de Deense dj Kölsch als headliner het festival af. De dj was in juli al te zien op Tomorrowland. Verder passeren ook nog Damian Lazarus en Eagl de revue. Voor de laatste dag van Wecandance zakten zo’n 15.000 festivalgangers af naar Zeebrugge. Allen waren ze verkleed in het thema van dit jaar, ‘Safari nomads’.

Afgezien van enkele lichte regenbuien na de middag kon het publiek zonder regen genieten van verschillende dj’s en liveacts. Ook de wind was een pak minder hevig dan op de stormachtige tweede festivaldag, zaterdag. De organisatie had daarvoor het terrein speciaal aangepast door containers te zetten om de wind tegen te houden. De podia werden extra beschermd tegen de wind.

Wecandance vindt volgend jaar plaats van 7 tot en met 9 augustus op het strand van Zeebrugge.

bron: Belga