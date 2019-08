Verhoogde aanwezigheid van politie aan Noorse moskeeën op eerste dag Offerfeest

De politie van Oslo en andere delen van Noorwegen zullen hun aanwezigheid aan moskeeën vandaag opvoeren, op de eerste dag van het Offerfeest. Het nationale politiebestuur zegt wel dat er geen sprake is van “concrete bedreigingen”, na een schietincident in een moskee nabij Oslo gisteren. De jonge Noorse man die gearresteerd werd in verband met het schietincident in het Islamitisch Centrum al-Noor in Baerum is kort ondervraagd, zegt zijn advocaat Unni Fries zondag. Ze wilde niets kwijt over wat haar cliënt zei tijdens de ondervraging. Volgens de politie van Oslo weigerde de verdachte de vragen van de politie te beantwoorden.

“Gisterenavond werd een poging gedaan om de verdachte te ondervragen na de schietpartij in de moskee en de moord in Baerum, maar hij wilde geen uitleg geven aan de politie”, aldus Rune Skljold van de politie in een verklaring.







De man wordt verdacht van poging tot moord voor het schietincident in de moskee, en van moord nadat later in zijn huis in Baerum het lichaam van een vrouw werd gevonden. De politie onderzoekt de relatie tussen de verdachte en het vrouwelijke slachtoffer, en gaat ook de onlineactiviteiten van de man na. Volgens sommige berichten zou hij enkele uren voor het incident een boodschap hebben gepost waarin hij de schietpartijen van maart in de moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch bejubelde.

De verdachte liep kleine verwondingen op tijdens het incident in de moskee, net als de moskeebezoeker die hem overmeesterde.

Bron: Belga