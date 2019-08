Van der Poel klopt in Lenzerheide op WB mountainbike lokale favoriet Schurter

De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon – Circus) heeft zijn derde (en laatste) wereldbekermanche in de mountainbike crosscountry gewonnen. Hij hield de Zwitserse thuisrenner Nino Schurter van winst in Lenzerheide. Van der Poel en Schurter staken er in Lenzerheide met kop en schouders bovenuit, en bestookten elkaar beurt om beurt met aanvallen. Het was in de voorlaatste ronde de Nederlander die het succesvolst bleek: de Europese kampioen reed weg van de olympische en wereldkampioen en mocht net als in het Tsjechische Nove Mesto en het Italiaanse Val di Sole juichen.

Schurter behield de tweede plek, zijn landgenoot Mathias Flückiger werd derde. Kevin Panhuyzen was de beste Belg op de negentiende plaats.







Met enkel nog de slotmanche in het Amerikaanse Snowshoe te gaan, heeft leider Schurter een kleine marge op zijn Nederlandse opponent in het wereldbekerklassement, maar Van der Poel bevestigde dat hij zich nu weer op de weg concentreert in de voorbereiding op het WK in Yorkshire, en dus de laatste WB en het WK in de MTB schrapt.

Bij de vrouwen ging de zege naar olympisch kampioene Jenny Rissveds uit Zweden, die daarmee terugkeerde aan de absolute top nadat ze twee jaar met ernstige mentale problemen worstelde. Ze haalde het voor de Nederlandse Anne Terpstra en de Franse Pauline Ferrand-Prévot. De Zwitserse Jolanda Neff blijft ondanks een lekke band aan de leiding van de wereldbekerstand. Belgisch kampioene Githa Michiels werd zestiende.

Bron: Belga