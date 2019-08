Nieuwe Europees kampioen wielrennen Viviani: “Heel trots op die trui”

Elia Viviani is de nieuwe Europese kampioen. Hij volgt op de erelijst landgenoot Matteo Trentin op. “Op deze titel ben ik heel trots, een trui is altijd iets moois en ik schat deze Europese trui heel hoog in”, liet de Italiaan na afloop noteren. “Deze titel is extra speciaal omdat ik niet win na een massasprint. Dat maakt het extra mooi. We rijden met de Italiaanse selectie een perfecte koers en als je het dan kan afmaken is dat wel bijzonder. Nochtans was onze tactiek vanmorgen anders dan we die tijdens de koers hebben uitgevoerd. We gingen voor een massasprint, al wilden we de koers wel hard maken. We hadden gezien van de voorbije wedstrijden dat het wel nodig was om het verschil te maken.”

“Al van bij de start maakten we mee koers, we wisten dat km 15 cruciaal zou zijn, dat er daar waaiers konden gevormd worden en we waren meteen met vijf man mee. Daarna volgde toch nog een hergroepering met die tweede groep. Het peloton was nog groot (59 renners sterk, red.) en dus wilden we nog eens versnellen, het verschil maken en de groep uitdunnen en dat deden we opnieuw. Dit is een koers die je niet moet ondergaan, je moet agressief koersen op zo’n parcours. Matteo Trentin is de titelverdediger, heeft de goede vorm te pakken, dat zagen we in de Tour, en hij was ook kopman. Dus versnelden we opnieuw en waren we met 13. Dat was ideaal en dan was het idee om enkele ploegmaten op te offeren. Dat is een keuze die je maakt, dat moet ook, want anders blijf je niet voorop.”







En dan volgde nog een laatste coup: Lampaert, Ackermann en Viviani waren opeens weg. “De anderen kwamen net weer wat dichter, we moesten iets proberen en dan weet je dat Lampie nog iets gaat proberen. Hij ging hard aan, dat was goed gezien. Het was lastig om terug te keren, maar ik wilde terug. Ik wist dat ik in de sprint sneller was en plooide me dubbel.”

Viviani vierde aan de finish ingetogen en wees naar de lucht ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht. “Iemand verliezen op die manier doet elke renner pijn. Het was emotioneel, ook tijdens die één minuut stilte nog voor de start.”

“Ik ben zeer trots op deze Europese titel. Dit EK is nog jong, maar als je ziet dat Sagan de eerste editie won, Kristoff de tweede, vorig jaar Matteo. Dat zijn dat toch geen kleine namen. Integendeel, het zijn grote renners die ritten winnen in de Tour en klassiekers. Dit EK wordt toch wel van belang. Kijk naar de startlijst vandaag, alle grote Europese sprinters waren hier van de partij. Het is een trui die heel mooi staat. Kijk naar volgend jaar, dan heb je de Olympische Spelen en het WK die heel lastig zijn, als je dan een EK hebt op een ander soort parcours (het is voor punchers, in Trentino, red.), zullen veel renners daar aan de start willen staan.”

