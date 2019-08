Metalfestival Alcatraz sluit recordeditie af met 25.000 bezoekers

De twaalfde editie van het muziekfestival Alcatraz heeft het voorbije weekend 25.000 metalfans naar Kortrijk gelokt, een absoluut record. De organisatie blikt tevreden terug. Met 25.000 zakten ze af naar de Lange Munte in Kortrijk voor drie dagen headbangen. Geen internationale kleppers op de affiche dit jaar, maar dat hield liefhebbers van het stevigere gitaarwerk niet tegen. “Het is onze succesvolste editie tot nu toe”, zegt persverantwoordelijke Bernard De Riemacker.

Op vrijdag mocht Saxon de eerste festivaldag afsluiten op het hoofdpodium. Met meer dan vijf decennia op de teller is die band een gevestigde waarde in het wereldje, en dat was duidelijk te merken aan het publiek dat tal van nummers meebrulde. Zaterdag was het uitkijken naar Avatar, een opkomend talent dat op Alcatraz meteen tot headliner werd gebombardeerd. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om een live-dvd op te nemen. “Dat verliep erg goed, de band was in elk geval tevreden”, zegt De Riemacker. “Het resultaat is binnenkort online te bewonderen.”

Ook de stevige windstoten op zaterdag, tot zeventig kilometer per uur, lieten de festivalgangers niet aan hun hart komen. De organisatie nam wel extra voorzorgsmaatregelen. “Ieder uur overlegden we met de brandweer en onze eigen weersdeskundige om na te gaan of er aanpassingen nodig waren”, aldus De Riemacker. Zo ging de hoek met winkeltjes even dicht, en de vips konden pas ’s avonds op het openluchtterras tegenover het hoofdpodium plaatsnemen.

Naast de Prisonstage en the Swamp kreeg het festival er voor zijn de twaalfde editie een derde podium bij. Met La Morgue wilde Alcatraz terugkeren naar de essentie van de underground: niets dan een tent, een podium en voornamelijk beginnende Belgische bands. De organisatie had ook een extraatje in petto voor personen met een beperking. “We maakten een opname vanuit het publiek en verwerkten dit in een virtual realityfilmpje. Op die manier kunnen personen in een rolstoel ook eens ervaren hoe het is om op de eerste rij te staan of in een moshpit te zitten.”

De eer om Alcatraz af te sluiten gaat zondagavond naar Avantasia. Zij brengen een soort rockopera met enkele grootheden uit de hardrock- en metalscene.

bron:Â Belga