Ligue 1 – Tuchel bevestigt dat hij zoekt naar oplossingen “zonder Neymar”: “Ga er slecht van slapen”

PSG-coach Thomas Tuchel heeft zondag aan Canal+ bekend dat hij zoekt naar oplossingen in het spel van de Parijzenaars zonder sterspeler Neymar. De 27-jarige Braziliaan wordt al de hele zomer gelinkt aan een terugkeer naar Barcelona of een transfer naar Real Madrid. Zaterdag gaf ook sportief directeur Leonardo al aan dat de “onderhandelingen verder gevorderd waren dan voorheen, maar dat er nog geen akkoord is”. “Ik hou van Neymar en ik wil doorgaan met hem, maar de realiteit is dat we moeten zoeken naar spelsystemen zonder Neymar”, legde de Duitser uit. “Als we hem verliezen, zal ik misschien een tijdje niet goed slapen. Je kan hem gewoonweg niet vervangen. Er is op dit moment geen nieuws over zijn toekomst en dat is misschien goed. Het is ook mogelijk dat hij blijft. Maar de hele soap is nog niet voorbij, daar zijn we realistisch in.”

Neymar ontbrak in de selectie van PSG voor het openingsduel in de Ligue 1 zondag thuis tegen Nîmes.

bron: Belga