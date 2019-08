Johnson wil met 20.000 extra agenten op straat misdaad harder aanpakken

De Britse premier Boris Johnson wil 20.000 extra politieagenten de straat opsturen “om misdaad hard aan te pakken”. Dat schrijft Johnson in een vrije tribune in de Mail on Sunday. Later op de dag volgde op Twitter nog een videoboodschap waarin hij beloofde om de bevoegdheden van de politie, om mensen op straat aan te houden, uit te breiden. Daarnaast zal hij 2,5 miljoen pond investeren voor 10.000 extra plaatsen in de Britse gevangenissen. “We moeten misdaad hard aanpakken, dat betekent: criminelen hard aanpakken”, schreef Johnson. Op Twitter klonk het: “mijn job is jullie straten veiliger te maken”.

De nieuwe bevoegdheden voor agenten worden nu al getest, en zouden voor nog eens 8.000 extra agenten in Engeland en Wales gelden. Zij zullen niet langer de toestemming nodig hebben van een hogergeplaatste agent om verdachten tegen te houden en te fouilleren.







Oppositiepartij Labour toont zich niet opgezet met Johnsons plannen. “Deze bevoegdheden uitbreiden garandeert onrust, en geen inperking van het geweld”, zei Labour-parlementslid Diane Abbott.

Daarnaast zijn er in de Britse samenleving toenemende spanningen over de brexit. De Britse media speculeren erop dat Johnson, die vorige maand overnam als premier van Theresa May, zich klaarmaakt om vervroegde verkiezingen uit te roepen.

De aankondiging van Johnson komt er nu Groot-Brittannië te maken krijgt met verschillende mesaanvallen, en enkele dagen geleden raakte een Londense politieagent zwaargewond bij een aanval met een machete. Volgens de Mail heeft Johnson zijn adviseurs vrijdag gezegd dat zijn regering afgerekend zal worden op hoe ze de crisis van de mesaanvallen aanpakt. Zijn strenge aanpak van criminaliteit zal in een verkiezingscampagne centraal moeten staan, aldus Johnson nog volgens de krant.

Johnson houdt vast aan de deadline van 31 oktober voor de brexit, of dat nu met of zonder deal is.

