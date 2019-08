Isaac Kimeli klopt favoriet Henrik Ingebrigtsen op 3.000 meter EK atletiek voor landenteams

Isaac Kimeli heeft op het EK atletiek voor landenteams in het Noorse Sandnes, waar België op het tweede Europese niveau uitkomt, de 3.000 meter gewonnen. Hij haalde het in 8:09.09. Vooraf was er één torenhoge topfavoriet voor de 3.000 meter. Henrik Ingebrigtsen verzamelde de afgelopen jaren al een handvol EK-medailles, en trad bovendien op zijn eigen trainingspiste aan.

Kimeli liep echter een tactisch perfecte wedstrijd, leek altijd alles onder controle te hebben, en zette zelf de aanval in op 200 meter van het einde. In de laatste rechte lijn had hij zelfs nog de tijd om enkele keren te kijken waar Ingebrigtsen bleef. De Noor finishte uiteindelijk op 63 honderdsten van onze landgenoot als tweede.







“Super dat ik de volle pot kan binnenbrengen voor België”, reageerde Kimeli na afloop. “In het begin ging het heel traag en werd er veel geduwd en getrokken. De afspraak met mijn coach Tim Moriau was dat ik pas op 100 meter van het einde zou aanzetten, maar ik voelde me zo sterk dat ik me niet kon bedwingen op de 200 meter van de finish. Daarna kon ik relatief vlot controleren.”

Michael Obasuyi, een clubgenoot van Kimeli bij Essenbeek-Halle, was een andere Belgische uitblinker. Hij snelde naar de tweede plaats op de 110 meter horden in 13.76.

