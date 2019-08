Incident aan Noorse moskee – Lichaam dat in woning nabij Oslo werd gevonden is van familielid verdachte

Het lichaam dat zaterdag door de Noorse politie in een woning nabij Oslo is aangetroffen, is dat van een vrouwelijk familielid van de verdachte van een schietpartij in een moskee in de buurt. Dat heeft de Noorse politie gemeld. “We beschouwen dit als een verdacht overlijden (…), dat is gelieerd aan de man die eerder vandaag werd opgepakt”, aldus politiewoordvoerder Rune Skjold tijdens een persconferentie. Het slachtoffer was familie van de verdachte, luidde het voorts.

De schietpartij vond plaats rond 16 uur in het Islamitisch Centrum al-Noor. Op het moment van de feiten waren daar slechts drie mensen aanwezig. De verdachte was naar verluidt in het zwart gekleed, had een helm op en droeg een kogelvrije vest. Hij liep lichte verwondingen op, net als een moskeebezoeker die hem overmeesterde.

Aanvankelijk had de politie gezegd dat een persoon door kogels werd getroffen. Nadien bleek echter dat het voorlopig onduidelijk is of de verwondingen veroorzaakt werden door geweerschoten. De verdachte is “een jonge Noor die in de buurt woont”, verklaarde Skjold. Volgens de politie handelde de jongeman alleen en stond hij bekend bij hen. Of hij echter een “crimineel verleden” heeft, werd niet gezegd.

