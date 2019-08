Het lichaam dat zaterdag door de Noorse politie in een woning nabij Oslo is aangetroffen, is dat van een vrouwelijk familielid van de verdachte van een schietpartij in een moskee in de buurt. Dat heeft de Noorse politie gemeld. “We beschouwen dit als een verdacht overlijden (…), dat is gelieerd aan de man die eerder vandaag werd opgepakt”, aldus politiewoordvoerder Rune Skjold tijdens een persconferentie. Het slachtoffer was familie van de verdachte, luidde het voorts.

Bron: Belga