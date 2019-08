“Half Oogst” sluit met 25.000 dansliefhebbers “Het Groot Verlof” in Leuven af

In Leuven is zondag een laatste punt gezet achter het stadsfestival “Het Groot Verlof”. Het afsluitende Half Oogst weekend wist een dikke 25.000 dansliefhebbers naar Leuven te lokken, zo melden de organisatoren. Die schatten de totale opkomst voor het hele festival op zo’n 250.000 mensen. “Het optreden van Michael Franti op vrijdagavond werd fel gesmaakt, maar ook Discobar Galaxie, dat een thuismatch speelde voor een kolkende Oude Markt, bracht een memorabele set”, klinkt het. “Uiteraard zijn we zeer tevreden met deze opkomst voor ‘Half Oogst’,” zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a), “De optredens op de Oude Markt op vrijdag en zaterdag brachten een massa volk op de been. Maar ook het Hogeschoolplein stond vol voor de beats van dj’s als CC Disco en Lone. Het plein was een echte openluchtclub voor een avond.”

Dansen en veel coole moves waren dan weer de sleutelwoorden voor de Soul Market die de Grote Markt inpalmde op zaterdag en zondag. “We schatten dat er zo’n 250.000 bezoekers de verschillende activiteiten van ‘Het Groot Verlof’ hebben bezocht”, gaat de schepen verder. “Een aantal waar we enkel maar zeer tevreden kunnen mee zijn. Daarnaast kregen we heel veel positieve feedback op programmatie en de sfeer die gebracht werd.”

Ook de nieuwigheden werden door de organisatie positief geëvalueerd: “Zo bleek al heel snel dat het grote videoscherm op de Oude Markt een absolute meerwaarde is, net als het nieuwe rolstoelpodium. De andere aanpassingen zoals de lichte verhoging van de decibellimiet en het iets latere einduur worden ook positief bekeken, al moeten we die nog wel evalueren met de veiligheidsdiensten.”

“Het Groot Verlof 2019 was een topeditie met veel memorabele optredens, een knaleditie van Hapje-Tapje en zoveel andere leuke concerten, filmvertoningen, enzovoort”, klinkt het als conclusie. “Kortom, het was een hele zomer genieten.”

bron: Belga