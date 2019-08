Guatemala naar stembus voor tweede ronde presidentsverkiezingen

De Guatemalteken spreken zich vandaag uit of de linkse Sandra Torres, ex-vrouw van voormalig president Alvaro Colom, of de conservatief Alejandro Giammattei de nieuwe president wordt, in opvolging van Jimmy Morales. Het belooft een dubbeltje op zijn kant te worden. De uitkomst zal onder meer beslissend zijn voor de banden van het kleine Centraal-Amerikaanse land met de Verenigde Staten. De winnaar wordt voor de volgende vier jaar staats- en regeringsleider. Als Torres het haalt, wordt zij de eerste vrouwelijke president van Guatemala. De belangrijkste thema’s zijn criminaliteit, werkloosheid en corruptie. Ook het omstreden migratieakkoord dat het land recent met Washington afsloot is een belangrijk thema. Beide kandidaten wijzen het akkoord af, dat ondertekend werd onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Het akkoord verplicht Guatemala om vluchtelingen op te nemen uit Honduras en El Salvador.

Het zal moeten blijken hoe de toekomstige president omgaat met de strijd tegen corruptie en straffeloosheid. Tegen Torres, die al twee keer eerder presidentskandidaat was, loopt al een onderzoek wegens illegale campagnefinanciering. Haar voormalige echtgenoot Alvaro Colom, van wie ze in 2011 scheidde om zichzelf kandidaat te kunnen stellen, is wegens corruptie aangeklaagd.







Ook haar opponent Giammattei, die al vier keer presidentskandidaat was, is al in contact gekomen met justitie. Vanwege een bloedige interventie in een gevangenis toen hij nog baas was van het nationale gevangenisbestuur, zat hij maanden achter de tralies, maar uiteindelijk werd hij vrijgesproken.

In de eerste ronde, half juni, haalde Torres een kwart van de stemmen binnen, tegenover goed 14 procent voor Giammattei. Volgens opiniepeilingen zou Giammattei zijn achterban de voorbije weken vergroot heeft en zou hij het van Torres kunnen halen.

Goed acht miljoen Guatemalteken zijn stemgerechtigd. De eerste resultaten worden vanavond laat of maandag verwacht.

bron:Â Belga