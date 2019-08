Geweld Jemen – Arabische coalitie valt separatistische stelllingen aan

De door Saoedi-Arabië geleide coalitie heeft in Jemen een stelling aangevallen die “een bedreiging” vormde voor een belangrijke site van de Jemenitische regering. Dat maakte de coalitie zondag bekend, na de verovering van het presidentieel paleis in Aden door de separatisten. De coalitie riep de separatisten van de overgangsraad, die strijden voor de onafhankelijkheid van het zuiden van Jemen, op zich volledig terug te trekken van de plaatsen die door geweld zijn veroverd. Zoniet, dreigt de coalitie met nieuwe aanvallen. “Dit was de eerste operatie en die zal door een andere gevolgd worden, als de verklaring van de coalitie niet wordt gerespecteerd”, aldus de coalitie, die de Jemenitische regering steunt.

De separatisten veroverden zaterdag drie kazernes en het presidentiële paleis in Aden. Dat was vooral symbolisch, aangezien de Jemenitische staatsleider Abd Rabbo Mansour Hadi in Saoedi-Arabië woont.

De zuidelijke overgangsraad wordt gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten terwijl de regeringstroepen de steun krijgen van Saoedi-Arabië. De breuk tussen beide landen, die eigenlijk samen de Houthi-rebellen in Jemen bekampen, komt in de Jemenitische burgeroorlog steeds duidelijker naar voren.

