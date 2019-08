België heeft zondag de bronzen medaille behaald op het EK baseball voor beloften (U23) in het Tsjechische Praag. In de kleine finale haalden de Belgen het met 2-0 van Frankrijk.

De jonge Red Hawks behaalden voor de tweede keer op rij brons op het EK U23. Twee jaar geleden werden ze ook al derde in Brno. Dankzij het brons in Praag is België al verzekerd van deelname aan de volgende editie van het EK U23.

Later op de dag neemt Duitsland het op tegen het gastland in de finale.

bron: Belga