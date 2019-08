EK atletiek voor landenteams – Frédéric Kimmlingen, coördinator Franstalige liga, over behoud: “Grote doel bereikt”

Frédéric Kimmlingen, topsportcoördinator van de Franstalige atletiekliga (LBFA) en co-delegatieleider, was een tevreden man nadat België zondag het behoud in de First League veiligstelde op het EK atletiek voor landenteams in het Noorse Sandnes. Hij hecht in zijn functie behoorlijk veel belang aan het landentoernooi, ook al plannen de voornaamste topatleten pas naar het WK in Doha later dit seizoen. “Zo’n Europabeker is een echte waardemeter om te kijken hoe het staat met de gezondheid van een federatie”, steekt Kimmlingen van wal. “Hier tellen niet alleen de uitschieters zoals op een EK of WK, maar is iedere discipline van tel. Het is fantastisch dat we in de First League kunnen blijven, maar we moeten hier ook lessen uit trekken. Het is niet omdat we zesde zijn, dat we moeten doen alsof het alleen maar rozengeur en maneschijn is. We hebben ook duidelijk onze zwaktes, en die moeten we bestuderen om er vervolgens iets aan te doen.”

Na de tweede dag was België pas negende, maar Kimmlingen verloor naar eigen zeggen nooit het vertrouwen in zijn atleten. “Die tussenstand zaterdagavond heeft de sfeer wel een klein beetje bedrukt in ons kamp, maar al bij al viel dat wel mee. Iedereen geloofde er nog in. Zelf besefte ik dat we geen steken meer konden laten vallen, maar ik wist dat we zondag nog sterke atleten de arena in te sturen hadden, dus dat we niet te hard naar die tussenstand moesten kijken.”

bron: Belga