Dodelijk vluchtmisdrijf Oudsbergen: slachtoffer lag al voor impact op de rijbaan

Het slachtoffer van het dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf van zondagochtend in Oudsbergen lag al voor de impact met het voertuig op de rijbaan. Dat is gebleken uit de eerste vaststellingen van het onderzoek, zo bevestigde het parket van Limburg zondagavond. Een 45-jarige fietser kwam om het leven. Politie CARMA pakte een verdachte op, maar die is intussen vrijgelaten. Het rijbewijs van de automobilist is wel voor vijftien dagen ingetrokken. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar de Weg naar Gruitrode, waar de feiten zich rond 2.45 uur voordeden. Uit de vaststellingen van de verkeersdeskundige bleek dat het slachtoffer met zijn fiets al op de rijbaan lag voordat de aanrijding met de wagen gebeurde. Het opsporingsonderzoek naar de concrete omstandigheden moet worden voortgezet. De dienstdoende parketmagistraat besliste de automobilist zondag vrij te laten. Hij moet zich voor het onderzoek wel ter beschikking houden van politie en parket.

bron: Belga