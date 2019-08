Antwerp Pride – 11.000 bezoekers voor slotfeest, 150.000 voor hele Antwerp Pride

In Antwerpen heeft het Closing Festival van Antwerp Pride zondag volgens de organisatie zowat 11.000 bezoekers gelokt. Het slotfeest met onder meer voormalig Eurosongwinnares Charlotte Perrelli, Kate Ryan en Get Ready op de affiche vond dit jaar voor het eerst plaats op de Gedempte Zuiderdokken. Antwerp Pride sluit zo af met om en bij de 150.000 bezoekers de voorbije vier dagen, 30.000 meer dan vorig jaar. De organisatie spreekt zondag van een erg geslaagde editie van Antwerp Pride, mede dankzij de enorme toestroom van publiek voor de Pride Parade op zaterdag. Toen werden er meer dan 90.000 aanwezigen geteld, verspreid langs het parcours doorheen de binnenstad. “Met een nieuwe route en een nieuwe locatie voor de festivals namen we een risico, maar van dit resultaat heb ik nooit durven dromen”, reageert voorzitter Bart Abeel. “150.000 mensen hebben onze boodschap van verbinding en van tolerantie mee uitgedragen in een tijd waar we vaak teveel de polarisatie en te weinig het gesprek opzoeken. Ik wil dan ook iedereen van harte danken die hieraan heeft meegewerkt en mee heeft gezorgd dat deze editie een succes werd.”

De twaalfde editie van het festival, zowel een feest als een oproep tot meer gelijke rechten voor holebi’s en transgenders in binnen- en buitenland, stond in het teken van de vijftigjarige herdenking van de beruchte Stonewall-rellen in New York. Die vormden destijds zowat de kiem van de wereldwijde Pride-beweging.

bron:Â Belga