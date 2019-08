Zo laat je je huis goed achter als je op vakantie vertrekt

Op vakantie vertrekken betekent ook dat je je huis een tijdje moet achterlaten. Als je niet wil terugkeren naar een stoffige en stinkende woonst zijn er een aantal dingen die je vooraf kan doen. En die zijn vaak gemakkelijker dan je zou denken.

Verfris je huis met persappelsienen

Niets doet je heerlijke vakantie sneller vergeten dat je eigen deur opendoen en thuiskomen in een muf en stinkend huis. Om dat te vermijden kan je een simpel trucje gebruiken dat alles tijdens je afwezigheid fris houdt. Koop daarvoor wat persappelsienen en kruidnagel. Prik zes tot acht van de kruiden in de schil van de vrucht en verdeel ze over de kamers. Verse persappelsienen blijven tot twee weken goed en verspreiden ondertussen een frisse citrusgeur doorheen je huis.

2. Verdrink je planten niet in water







Het is logisch dat je de planten in je huis net voor je vertrek nog wat water wil geven, maar zorg ervoor dat je daar niet mee overdrijft. Als potgrond te vochtig is, kan het zuur worden. Dat is nefast voor de gezondheid van je planten. Geef ze dus niet meer water dan normaal en prik met een naald in de potgrond. Ze geef je de grond wat meer zuurstof.

3. Trek zoveel mogelijk apparaten uit

Belangrijke tip: het is niet omdat je de televisie uitschakelt, dat het toestel geen energie meer gebruikt. Ook de slaapstand doet je meter langzaamaan oplopen. Trek daarom zoveel mogelijk stekkers uit. De Lampen, televisie, toaster en geluidsinstallatie mogen allemaal van het elektriciteitsnet logekoppeld worden. Zo vermijd je ook schade bij een mogelijke blikseminslag. Let wel op dat je koelkast niet uittrekt als er nog eten in zit. Dat kan voor heel wat schimmel en vieze geurtjes zorgen.

4. Laat je kleren ademen

Vaak neem je zo goed als al je propere kleren mee op vakantie en laat je de rest in de wasmand liggen, maar daar moet je mee oppassen. Kleren die over een langere periode in een zuurstofarme omgeving liggen, kunnen muf gaan ruiken. Hetzelfde geldt voor natte kleren die nog in de wasmachine liggen. Haal ze eruit en hang ze op het droogrek. Zo zijn fris en klaar om aan te doen als je terug thuis komt.

5. Geef een sleutel aan je buren

Soms moet je een beetje vertrouwen hebben in de mensheid en een vakantie is zo’n moment. Bezorg een van je buren een sleutel van je woning. De kans bestaat dat er plots iemand binnen moet zijn terwijl jij er niet bent. En even een sleutel uitlenen is veel aangenamer dan thuiskomen en voor een ingetrapte deur staan.