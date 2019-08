Genderneutraal taalgebruik zorgt voor meer tolerantie en gelijkheid

Genderneutrale taal is geen onzin. Het laat mensen namelijk echt anders denken over de verschillende seksen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat gepubliceerd werd in vakblad PNAS. De studie werd uitgevoerd in Zweden.

Zweden is koploper als het gaat over het gebruik van genderneutrale taal. Inwoners hoeven al jaren niet meer te kiezen tussen ‘han’ (hij) of ‘hon’ (zij). Het genderneutrale voornaamwoord ‘hen’ is er sinds 2015 van kracht. De term werd zelfs in een wet gegoten en bracht heel wat veranderingen met zich mee. Zo is het land volgens het onderzoek nu minder masculien en feminien én zouden de Zweden toleranter zijn geworden ten opzichte van seksuele minderheden.

Automatisme







Het doel van de onderzoekers was voornamelijk te weten komen wat zo’n genderneutrale taalhervorming allemaal teweeg kan brengen. De Amerikanen bevroegen duizenden Zweden en stelden vast dat het genderneutraal denken en spreken ondertussen een automatisme is geworden in Zweden. De verandering zou ook een positieve invloed hebben op de gelijke behandeling en tolerantie ten opzichte van LHBTI’ers.