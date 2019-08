Experts zien geen directe link tussen videospelletjes en schietpartijen

Wetenschappers zien weinig bewijs dat videospelletjes mensen zouden aanzetten tot het plegen van geweld, zoals een schietpartij. De spelletjes kunnen frustratie bij iemand opwekken, maar dat leidt niet automatisch tot een gewelddadige actie. In sommige gevallen verminderen games zelfs het aantal gevallen van publieke agressie.

In de nasleep van de dodelijke schietpartijen in de steden Dayton en Ohio, zoeken politici in de Verenigde Staten naar de oorzaak van het blinde geweld. Daarbij wordt vaak gewezen naar videospelletjes die de spelers ongevoelig zouden maken voor menselijk leed en mee zouden bijdragen aan de epidemie van schietpartijen in het land. Maar het wetenschappelijk bewijs spreekt die redenering tegen. Verschillende onderzoeken concluderen dat er geen directe link is tussen videospelletjes spelen en gewelddaden plegen.

Ook weinig geweld na verloren golfpartijtje







Eerder dit jaar publiceerde Andrew Przybylski, een assistent-professor digitale media aan de universiteit van Oxford, een studie over de link tussen games en geweld. Hij onderzocht 1.000 Britse jongvolwassenen en vond geen verband tussen het aantal uren dat ze aan de console zaten en het agressief gedrag dat ze vertoonden. Een studie van de Harvard-universiteit van juli analyseerde eerdere onderzoeken en concludeerde dat de spelletjes een lichte toename in agressie kunnen veroorzaken, maar dat de effecten “altijd heel beperkt bleven”.

Agressief zijn betekent ook niet dat je meteen een wapen opneemt en in een winkelcentrum in het rond begint te schieten. “Er bestaat geen twijfel over dat een moeilijk videospel je gefrustreerd maakt”, aldus Andrew Przybylski aan CNN. “De vraag is of mensen schietpartijen plegen als ze een spelletje ‘Call of Duty’ hebben verloren.” De academicus denkt van niet en verwijst ook naar de weinige gewelddaden die volgen op ongelukkige namiddag golf.

Games maken straten veiliger

Er zijn ook studies die een positief effect van videospelletjes op geweld zien. Een onderzoek gepubliceerd in de Southern Economic Journal in 2016 nam misdaadcijfers onder de loep. De conclusie luidt dat het aantal gevallen van geweld afnam in de weken na de release van een populaire game. De theorie hierachter is dat de spelletjes jongeren niet leiden naar geweld, maar hen juist een uitlaatklep geeft. Zo kunnen ze agressieve gevoelens kanaliseren via hun computer of Playstation.