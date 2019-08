Een kopje koffie te veel kan migraine veroorzaken

Een migraineaanval is niet te vergelijken met andere hoofdpijn. Je kan er niet door functioneren en niets lijkt te helpen. Wachten is het enige wat je kan doen. Tot nog toe waren de oorzaken voor zo’n aanval erg onduidelijk, maar een nieuw onderzoek schept (althans deels) licht in de duisternis.

Migraine uit zich in veel verschillende vormen. Hoofdpijn, misselijkheid, lichtgevoeligheid… Hoe die symptomen juist met elkaar in verband staan, is niet duidelijk. Maar dat koffie je migrainehoofdpijn kan triggeren, lijkt nu vast te staan.

Drie kopjes







In de American Journal of Medicine verscheen een nieuwe studie van onderzoekers van Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Brigham and Women’s Hospital en Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH). Zij onderzochten specifiek de invloed van cafeïnehoudende dranken op migrainehoofdpijn. Ze vroegen aan 98 proefpersonen die gevoelig waren voor migraine om een eetdagboek bij te houden. Indien ze last hadden van migrainehoofdpijn, moesten ze daar eveneens gedetailleerd over berichten. Daarnaast werd er tijdens de analyse van de resultaten rekening gehouden met slaappatronen, menstruatiecyclussen en andere factoren. Uit de studie bleek dat zij die op een dag drie cafeïnehoudende dranken of meer consumeerden, 27% kans hadden op een migraineaanval. Verder onderzoek is noodzakelijk om de resultaten te ondersteunen, maar heb je vaak last van migraine, dan zou je alvast kunnen proberen om te minderen met je cafeïnegebruik.