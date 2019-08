WTA Toronto – Williams neemt revanche op Osaka, Halep geeft op

Serena Williams (WTA 10) heeft vrijdag op het WTA-toernooi in Toronto (hard/2,83 miljoen dollar) voor de eerste keer in haar lange loopbaan gewonnen van Naomi Osaka (WTA 2). De 37-jarige Amerikaanse, het achtste reekshoofd, was in de kwartfinales na één uur en achttien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-4) te sterk voor de als tweede geplaatste Japanse. Williams sloeg onder meer 12 aces. Osaka is, ondanks de nederlaag, vanaf maandag wel opnieuw de nummer één van de wereld. De 21-jarige Osaka had de voorgaande twee duels met Williams gewonnen. Een klein jaar geleden troffen beide speelsters elkaar in de spraakmakende finale op de US Open. Williams kreeg het destijds in New York flink aan de stok met umpire Carlos Ramos en moest een game afstaan aan Osaka.

Williams, die in de tweede ronde nog Elise Mertens (WTA 20) uitschakelde, treft bij de laatste vier Marie Bouzkova (WTA 91). De 21-jarige Tsjechische profiteerde van de opgave van de Roemeense Simona Halep (WTA 4), het vierde reekshoofd. Zij hield het na de eerste set, die met 6-4 door Bouzkova werd gewonnen, met een achillespeesblessure voor bekeken.

In de tweede halve finale ontmoeten de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 29) en de Canadese Bianca Vanessa Andreescu (WTA 27) elkaar. De 29-jarige Kenin haalde het na één uur en 47 minuten tennis in twee sets (7-6 (7/2) en 6-4) van het Oekraïense zesde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 7). De negentienjarige thuisspeelster Andreescu vloerde na één uur en 44 minuten tennis in drie sets (6-0, 2-6 en 6-4) het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3).

bron: Belga