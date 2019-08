Windhoos raast over Amsterdam

In Nederland is vrijdagavond een windhoos over het centrum van Amsterdam geraasd. Dat meldt Weeronline. Het natuurverschijnsel heeft op verschillende plekken in de stad voor schade gezorgd. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland laat weten dat de wervelwind een bootje heeft meegesleurd en dat er een boom op een fietspad is gevallen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Veel mensen melden op sociale media kleine schadegevallen en plaatsen spectaculaire filmpjes. Daarop is te zien dat de windhoos met grote snelheid over gebouwen en water gaat.

Bron: Belga