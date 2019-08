Vrouwen starten later door werken aan parcours op EK

De hevige wind in en rond Alkmaar zorgt er voor dat ook het EK wielrennen hinder ondervindt. Deze ochtend waren heel wat hekken omgewaaid en die moesten terug rechtgezet worden. Momenteel wordt de wedstrijd bij de beloften afgewerkt. Na die koers volgt een nieuwe inspectie van het parcours. Daarom start de wedstrijd van de dames een half uur later. De wind blies vannacht hevig en ook overdag nog stevig stevig in Alkmaar. Vanmorgen waren dan ook heel wat nadarhekkens omgewaaid langs het parcours en moesten die opnieuw rechtgezet worden voor de wedstrijd van de beloften.

Intussen regent het wel niet meer, maar is er wel nog sprake van felle rukwinden. “Door de extreme weeromstandigheden moeten er enkele werken uitgevoerd worden aan het parcours om de veiligheid van de renners en de vele vrijwilligers van de organisatie te waarborgen. Daarom start de wedstrijd van de vrouwen om 13u30 in plaats van om 13u.”







Wat die werken precies omvatten is niet helemaal duidelijk. “We voeren gewoon een inspectie uit om na te gaan of alle nadars nog goed vast staan en andere kleine zaken”, klinkt het bij de UEC na navraag. “Niets om ons ernstige zorgen over te maken.”

bron:Â Belga