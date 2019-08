Vijf doden bij ongeluk op militaire testsite in Rusland

Bij een explosie op een militaire testsite in de Russische regio Archangelsk zijn vijf mensen omgekomen. Dat heeft het staatspersagentschap TASS zaterdag gemeld. “Specialisten van (het staatsbedrijf) Rosatom en het ministerie van Defensie zijn gestorven op een militair testterrein in de regio Archangelsk als gevolg van de ontploffing van een experimentele motor op vloeibare brandstof”, citeerde TASS een bron binnen Defensie. Volgens het agentschap zijn er ook drie gewonden. Het ongeluk dateert van donderdag. Russische staatsmedia hadden aanvankelijk gemeld dat er brand was ontstaan aan boord van een schip in de haven van Severodvinsk. In die regio zijn nucleaire onderzeeërs gestationeerd. Het ministerie van Defensie zei toen dat twee mensen omkwamen en zes anderen gewond raakten bij de ontploffing van een straalmotor.

Vorige maand nog maakte het Russische leger bekend dat 14 personen werden gedood tijdens een brand aan boord van een nucleaire onderzeeër in de Barentszzee. Bij een ander incident in een Russische legerfaciliteit in Siberië viel deze week minstens één dode toen er een brand uitbrak in een munitiedepot. Verschillende personen raakten daarbij ook gewond.

bron: Belga