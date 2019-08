Vier gewapende Palestijnen gedood aan grens

Vier met kalasjnikovs en granaten gewapende Palestijnen, van wie er één vanuit de Gazastrook de grens met Israël had overgestoken, zijn zaterdag gedood. Dat zegt het Israëlisch leger. In het persbericht van het leger gaat het over “verschillende terroristen”. “Het leger opende het vuur nadat een van de terroristen de grens overstak en een granaat lanceerde naar de soldaten”, aldus een woordvoerster van het leger. Sinds maart vorig jaar is het onrustig langs de grens tussen de Gazastrook en Israël. De Palestijnen betogen wekelijks langs de grens om te protesteren tegen de blokkering van de Gazastrook door Israël, die al meer dan tien jaar duurt. Die protesten gaan vaak gepaard met geweld.

Intussen zijn al zeker 300 Palestijnen omgebracht door Israëlisch geweervuur of bij vergeldingsbombardementen. Langs Israëlische kant vielen bij het geweld aan de Gazastrook zeven doden.

De laatste maanden is het geweld afgenomen, als gevolg van een wapenstilstand tussen Israël en Hamas, dat de Gazastrook controleert. Die wapenstilstand kwam er onder de bescherming van Egypte en de VN.

Dit geweld komt er nu de Israëlische veiligheidsdiensten nog altijd op zoek zijn naar de moordenaars van een soldaat. Donderdag werd in de buurt van een Joodse kolonie op de Westelijke Jordaanoever het lijk van een Israëlische soldaat aangetroffen.

Bron: Belga