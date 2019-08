Van seksueel misbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein dood teruggevonden in cel

De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein is vrijdagavond dood teruggevonden in zijn cel. Dat melden Amerikaanse politiebronnen vandaag aan Amerikaanse media. Epstein zou volgend jaar terecht moeten staan omdat hij tientallen minderjarige meisjes in New York en Florida seksueel misbruikt zou hebben. Drie weken geleden werd de man al eens gewond teruggevonden in zijn cel.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.







bron:Â Belga