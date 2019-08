Troepen van Haftar aanvaarden “humanitair bestand” in Tripoli tijdens Offerfeest

De troepen van generaal Khalifa Haftar, de leider van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA), hebben zaterdag aangekondigd dat ze de humanitaire wapenstilstand in Tripoli tijdens het Offerfeest, waar de Verenigde Naties om hadden gevraagd, aanvaarden. Dat heeft hun woordvoerder gezegd tijdens een persconferentie.

Haftar, die op 4 april een offensief lanceerde om Tripoli te veroveren op de regering van nationale eenheid in de hoofdstad, kondigde “de stopzetting van alle militaire operaties in de buitenwijken van Tripoli aan”, zei woordvoerder en generaal Ahmed al-Mesmari tijdens een persconferentie in Benghazi, in het oosten van het land. “De wapenstilstand begint vandaag, zaterdag, vanaf 15 uur (ook 15 uur Belgische tijd) en duurt tot maandag 15 uur”, vervolgde hij. Hij voegde er wel aan toe dat het LNA op elke schending van het akkoord, “onmiddellijk en hard” zou reageren.

De VN-gezant voor Libië, Ghassan Salame, had herhaaldelijk opgeroepen tot een staakt-het-vuren. De door de VN erkende regering van nationale eenheid in Tripoli had eerder al laten weten het humanitaire bestand te steunen, zij het onder voorwaarden. Ze riep de VN-missie Unsmil op om toe te kijken op de naleving van het bestand, en elke schending te melden.

Volgens de laatste cijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdag vrijgaf, zijn er sinds de start van Haftars offensief op 4 april al 1.093 doden en 5.752 gewonden gevallen door gevechten aan de rand van Tripoli.







bron: Belga