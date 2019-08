Tienduizenden betogen tegen regering in Roemenië

Tienduizenden Roemenen zijn zaterdagavond in Boekarest op straat gekomen om te protesteren tegen de door de sociaaldemocraten geleide regering. Dat hebben lokale media gemeld. De betogers riepen “Weg met de regering” en “Dieven”, zo bericht de website hotnews.ro. De demonstranten vinden hun overheid incompetent en corrupt en ze kanten zich tegen pogingen om het gerecht af te zwakken in zijn strijd tegen corruptie.

Er zouden volgens de genoemde website zo’n 25.000 mensen deelnemen aan het protest. Precies een jaar gelden was er ook protest en kwam het tot een aanval op de zetel van de regering. De politie trad toen zeer hardhandig op. Meer dan 400 mensen raakten toen gewond.

De sociaal-liberale coalitie is erg verzwakt uit de Europese verkiezingen van mei gekomen. De vroegere leider van de sociaaldemocraten, Liviu Dragnea, werd in mei voor corruptie veroordeeld en zit momenteel een celstraf van 3,5 jaar uit.

Bron: Belga