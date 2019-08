Tienduizenden betogen opnieuw in Moskou

Onder zware politieaanwezigheid en de regen betogen tienduizenden mensen in de Russische hoofdstad Moskou deze namiddag tegen politiegeweld en voor vrije verkiezingen. De oppositie, die van de autoriteiten een vergunning hadden gekregen voor de manifestatie, verwachtte vooraf ruim 100.000 betogers. De ngo Bely Stsjotsjik (witte teller) telde omstreeks 15 uur 40.000 mensen. Het is al de vierde week op rij dat de oppositie op straat komt in Moskou, deze week zonder verschillende kopstukken van de oppositie die opgesloten zitten. Met deze nieuwe betoging wil de oppositie verkrijgen dat alle kandidaten voor de lokale verkiezingen toegelaten worden om zich ook echt kandidaat te stellen. Kandidaten die zich in het verleden kritisch uitlieten over de autoriteiten, kregen vanwege vormfouten niet de toelating om zich verkiesbaar te stellen.

Tot de betoging van vandaag hebben ook bekende Instagrammers en Youtubers, met miljoenen volgers, opgeroepen. Het gaat onder meer om Oxxxymoron, een van Ruslands populairste rappers. Ze willen zo een signaal geven tegen het zware geweld dat de politie gebruikte tegen de betogers de afgelopen weken. Oxxxymoron droeg bij zijn aankomst een T-shirt met daarop een foto van Egor Joekov, een opgesloten 21-jarige student.







De betogers, voor het merendeel jongeren maar ook ouders met kinderen, schreeuwden onder andere slogans tegen Russisch president Poetin.

Ook in andere Russische steden, zoals Sint-Petersburg, waren er solidariteitsmarsen. Bij niet-toegelaten betogingen de voorbije zaterdag werden meer dan 2.000 mensen opgepakt. Voor de eerste, op 20 juli, was wel nog toelating gegeven. Toen kwamen meer dan 20.000 mensen op straat.

Bron: Belga