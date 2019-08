Thomas Vermaelen debuteert met gelijkspel bij Vissel Kobe

Rode Duivel Thomas Vermaelen heeft zijn eerste competitieminuten bij het Japanse Vissel Kobe achter de rug. De 33-jarige verdediger speelde vandaag de volledige wedstrijd in het uitduel tegen Oita Trinita, dat op 1-1 eindigde. Kyogo Furuhashi opende na 32 minuten de score voor de bezoekers na een assist van Andres Iniesta, net als Vermaelen ex-Barcelona. Drie minuten na de pauze maakte Ado Onaiwu gelijk. Het was meteen de eindstand in de met ruim 26.000 toeschouwers gevulde Showa Denko Dome in Oita. Vissel Kobe bengelt na 22 speeldagen in de J-League onderin op de vijftiende plaats, net boven de degradatiezone.

bron:Â Belga