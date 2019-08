Stormweer – Harde wind oorzaak van instorten dak van AZ-stadion in Nederlandse Alkmaar

Een stuk van het dak van het stadion van eersteklasser AZ in het Nederlandse Alkmaar, het AFAS Stadion, is zaterdagmiddag ingestort. Er is niemand gewond geraakt. Volgens de hulpdiensten van de zone Noord-Holland Noord is de harde wind de oorzaak. Het stuk dak, van ongeveer 20 meter breed, is op de tribune terechtgekomen.

Een woordvoerder van AZ zegt dat de club blij is dat er geen gewonden zijn gevallen, en dat er niemand aanwezig was in het stadion toen het gebeurde. De club was daar op dat moment niet aan het trainen. Vanwege de wind werd elders binnen getraind.

De komende dagen zijn drie wedstrijden gepland in het stadion. Dinsdag speelt de jeugd en donderdag speelt AZ in de Europa League tegen FC Marioepol uit Oekraïne. Of die wedstrijd in het stadion kan worden gespeeld of elders, of wellicht helemaal wordt uitgesteld, is nog onduidelijk. AZ-directeur Robert Eenhoorn heeft daarover contact met de Nederlandse voetbalbond, aldus de woordvoerder. “We willen een stadion dat voor alle fans veilig is”, stelt hij.

AZ nam het AFAS Stadion (voorheen DSB Stadion) op 4 augustus 2006 officieel in gebruik. Op het dak van het stadion liggen 1.725 zonnepanelen. Of dit op de een of andere manier heeft bijgedragen aan het instorten van het dak wordt onderzocht.

In Nederland waait het zaterdag zo hard dat er sprake is van een officiële zomerstorm. De piekperiode duurt nog tot ongeveer 20.00 uur, daarna neemt de wind langzaam in kracht af.

bron: Belga