Sjöholm wint voor eigen publiek, Cnops eindigt als 38e

Met een slotronde van 73 slagen is Fanny Cnops op gedeelde 38e plaats geëindigd op de Västerås Open Golf (Let Access/35.000 euro) in het Zweedse Västerås. De 28-jarige Gentse, die na een zwakke derde ronde van 77 slagen van de zestiende naar een gedeelde 46e plaats was weggezakt, liep een slotronde van één over par en dit na twee bogeys en een birdie. Cnops maakte met haar ronde van 73 nog tien plaatsen winst.

In de eindstand telde onze landgenote twaalf slagen meer dan de thuisspeelster Annelie Sjöholm die zich met een slotronde van 68 slagen de beste toonde. Voor de 23-jarige Zweedse, die eerder dit seizoen al tweede werd in de Neuchatel Open en zich vorig seizoen de beste toonde op het Slite Open toernooi, is het de tweede overwinning in haar professionele loopbaan.







bron: Belga