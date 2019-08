Persoon aangehouden na schietpartij in moskee in Noorwegen

Bij een schietpartij in het Islamitisch centrum al-Noor in de gemeente Baerum, dichtbij de Noorse hoofdstad Oslo, is een persoon neergeschoten. Een mannelijke verdachte werd aangehouden, meldt de politie van Oslo op twitter. De politie meldde de schietpartij rond 16.45 uur. Wie de dader is, is nog niet duidelijk, maar het zou gaan om een jonge blanke man. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er nog meer daders bij de schietpartij waren betrokken. Hoe erg de gewonde eraan toe is, is evenmin duidelijk.

“Een van ons werd neergeschoten door een blanke man met een helm en een uniform”, vertelde moskeeverantwoordelijke Irfan Mushtaq aan de lokale krant Budstikka. Vervolgens verklaarde hij aan TV2 dat de man verschillende wapens bij zich had. “Een man van het Noorse type met een luchtdrukgeweer en pistolen is binnengekomen in de moskee (…). Hij begon om zich heen te schieten”, zei hij.

Volgens openbare omroep NRK vond de politie verschillende wapens in de moskee en wist een aanwezige de aanvaller te overmeesteren nog voor de politie aankwam.

Bron: Belga