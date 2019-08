Paulien Couckuyt en Dylan Owusu beiden derde op 400 meter horden

Paulien Couckuyt en Dylan Owusu zijn vandaag beiden als derde gefinisht op de 400 meter horden tijdens de Europabeker atletiek in het Noorse Sandnes, waar België op het tweede Europese niveau uitkomt. Couckuyt werd in juli nog Europees beloftekampioene op die afstand en mikt nu op het WK in Doha met de Belgian Cheetahs. Zoals altijd ging Couckuyt er als een speer vandoor. In de tweede wedstrijdhelft moest ze wat terrein prijsgeven, maar stilvallen deed ze niet. In frisse en winderige omstandigheden lukte ze zelfs 56.99, haar tweede chrono ooit. De Noorse Amalie Iuel haalde het in 55.80, De Nederlandse Femke Bol was tweede in 56.97. Ook Owusu vertrok snel en liep even in tweede positie, maar ook hij hield goed stand. Dat hij als derde finishte in 50.91, was een verrassing. De punten komen België, dat als allerlaatste aan de tweede dag begon, goed van pas.

Vanessa Sterckendries verging het niet goed in het hamerslingeren bij de vrouwen. Ze wierp drie keer ongeldig en kreeg op die manier zelfs niet het ene punt dat normaal aan de laatste toebehoort. Elise Mehuys deed het wel behoorlijk in de finale van de 100 meter. Ze finishte daar als zevende in 12.07, de overwinning was voor de Nederlandse Marije Van Hunenstijn in 11.63.







Aan het einde van het weekend promoveert het beste land naar de Super League, de nummers zeven tot en met elf degraderen naar het derde Europese niveau.

bron: Belga