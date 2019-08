Opnieuw druk verkeer verwacht op Europese wegen

Mobiliteitsverenigingen Touring en VAB waarschuwen dit weekend andermaal voor druk verkeer op de Europese wegen. Zaterdag lijkt het vooral lastig te worden in de Franse Rhônevallei richting zuiden. Touring verwacht topdrukte tussen 9 en 15 uur. Voor de terugkerende vakantiegangers liggen de piekuren tussen 11 en 18 uur.

Al om 7.15 uur was er moeilijk verkeer in Frankrijk op de A7 Lyon – Orange richting zuiden. Ook in Beieren, in Oostenrijk en in Zwitserland is er grote drukte. Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland zou het verkeer wel nog vlot verlopen.

bron: Belga